Eurodeputat PPE relatează despre binomul PAS și PPDA de a împiedica mitingul organizat de Partidul Șor la Torino

„Am vrut să văd care e situația și am mers în satul Floreni, împreună cu Directorul General ANSA și Președintele Asociației Moldova Fruct. Aici, am discutat cu Anatol Plăcintă, proprietarul producției de mere, care nici măcar nu cunoștea faptul că recolta sa a făcut înconjurul internetului”, a scris Nicolae Ciubuc, într-o postare pe Facebook.Ministrul a condamnat acţiunile unor bloggeri sau instituţii de presă, care au deformat vădit realitatea.“Producătorul are depozit frigorific, iar merele care au corespuns standardelor au fost deja depozitate. Din cauză că a fost afectată de viermele mărului, 70% din recoltă a fost compromisă și poate fi transmisă doar la procesare. O mare parte dintre mere deja a fost vândută companiilor de procesare. Se pare că fotografia a fost făcută de un cetățean care a dorit să speculeze întâmplarea pentru interese ascunse.