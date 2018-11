O fostă regină a frumuseţii din Rusia a devenit primă doamnă a Malaeziei după ce s-a căsătorit regele acestei ţări

12:45

„Ziua de întâi decembrie este încununarea Unirii. Ziua de întâi decembrie se sărbătoreşte de obicei la Alba Iulia. De asta inclusiv şi noi organizăm transport, organizăm şi oameni din Republica Moldova, care intenţionează şi, care vor să plece la Alba Iulia. Avem o datorie morală şi istorică să desfăşurăm o activitate în Republica Moldova”, a declarat președintele UNIREA-ODIP, Vlad Bilețchi. „O să depunem o coroană de flori sau buchete de flori la cimitirul eroilor pentru a ne aduce aminte de cei care au luptat pentru reîntregirea patriei. Pe parcursul drumului o să mai avem monumentul deportaţilor de la Gara Feroviară. Unde, din nou, este o datorie să ne amintim de cei ce au suferit din cauza regimului comunist. Şi ne vom opri la Ştefan cel Mare, care cum a spus Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, este primul întregitor al Basarabiei”, a menționat președintele organizație Noua Dreaptă, Pavel Vintilă. Membrii Mişcării PRO consideră că Unirea ar aduce mai multă libertate şi beneficii economice. „Republica Moldova, da are nevoie de reunire, şi cât mai repede cu atât mai bine. Noi trebuie să revenim la patria mamă, în ţara mamă, în România, ca să ne simţim liberi, să fim în familia europeană”, a declarat expertul economic, Gheorghe Contandachi. „România este o piaţă mare, trebuie de recunoscut acest lucru, şi adesea, discutând cu oamenii de afaceri chiar aud aşa declaraţii: e problematic cu vama asta peste Prut, dacă nu ar fi vama, am face mai uşor afaceri. Mai repede ar merge fluxurile economice”, a menționat sociologul Alexandru Gamanji. Când sunt întrebaţi despre unire, cei mai mulţi oameni recurg la argumente istorice. „Pentru! Fiindcă vreau că să trăiesc în sânul mamei, ţării mari – România”, „Nu am stat să mă gândesc. Poate nu ar fi rău. Nu cred că se vor schimba multe, cel puţin nu vom trăi mai rău”, „Nu o să putem noi să trăim normal, deoarece românii au a lor tradiţii, noi avem a noastre tradiţii”, „De aceea că suntem un popor roman şi mereu am fost şi acum vrem să fim mai departe”, spun oamenii. În data de 27 martie 1918, Basarabia devenea prima provincie care declara Unirea cu Regatul României, urmată de Bucovina pe 28 noiembrie. Iar în 1 decembrie, același an, românii din Ardeal încheiau procesul unificării prin declaraţia de la Alba Iulia.