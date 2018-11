Pensionarii cu un venit mai mic de 2000 lei pe lună vor primi un ajutor în preajma sărbătorilor de iarnă

16:10

Încălzire de la o sobă defectă, fără apeduct şi condiţii elementare de igienă, cu veceu în curte, formal – în patru cabinete, dar de facto – în două, în care frigul pune stăpânire din luna octombrie până în aprilie. În aceste condiţii, echipa medicului de familie din Ohrincea, Criuleni – o doctoră pe jumătate de […]