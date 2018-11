Recorder: Catedrala umilirii neamului

11:40

Astăzi este Ziua Mondială pentru Eliminarea Violenței asupra Femeii. În continuare, v-o prezentăm pe Zinaida Donică, supraviețuitoare a vilenței domestice. Cifre despre violența asupra femeilor La nivel mondial, 1 din 3 femei a suferit o violență fizică sau sexuală, mai ales cu un partener intim. La contabilizarea hărțuirii sexuale, această cifră este și mai mare.