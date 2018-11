Grămezi de mere putrede…

08:50

Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a solidarizat cu victimele abuzurilor domestice, venind duminică la summit-ul Consiliului European de la Bruxelles cu o vânătaie sub ochi realizată din machiaj. „Violenta împotriva femeilor este inacceptabilă. Am învățat asta de la mama mea și îi învăț acest lucru pe copiii mei”, a scris Tajani pe Twitter mai târziu. Femeile din întreaga lume au protestat duminică împotriva violenței de gen. În Italia de unde este originar Tajani, are loc o campanie împotriva violenței împotriva femeilor, în care fotbaliști celebri au afișat pe obraji urme de ruj, în meciurile de duminică, arătând în felul acesta un cartonaș roșu violenței.