Ora Expertizei, 26 noiembrie

20:10

Un nou conflict militar a izbucnit între Ucraina și Rusia. Forțele ruse au sechestrat ieri trei nave ucrainene în Marea Neagră. În timpul operațiunii, șase ucraineni au fost răniți. Cum au reacționat cancelariile occidentale și care este situația la această oră, ne spune colega noastră Alina Cujbă. Alina, te ascultăm! ---Bun gasit! Astazi Petro Porosenko a semnat decretul de instituire a legii martiale in Ucraina. Initial, Porosenko a propus ca sa fie instituita pe o perioadă de 60 de zile, iar ulterior a cerut sa fie impusa timp de 30 de zile. Propunerea este dezbatuta in Parlament si la această ora. Potrivit documentului semnat de Porosenko, armata ucraineana urmeaza sa puna in aplicare mobilizarea partiala a tuturor rezervistilor, incepand cu 28 noiembrie. O decizie privind impunerea starii de razboi a fost luata la sedinta Consiliului National de Aparare a tarii. De asemenea, in legatură cu situatia tensionata dintre Moscova si Kiev, Consiliul de Securitate al ONU se afla acum intr-o sedinta de urgenta. Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a condamnat agresiunea rusilor impotriva navelor ucrainiene din Marea Azov si a cerut eliberarea marinarilor.