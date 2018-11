Rada Supremă a aprobat starea de război în Ucraina

21:30

Un pilot australian se află sub investigaţie după ce a adormit în timp ce pilota un avion de mici dimensiuni, aparatul zburînd 46 de kilometri în plus faţă de cît ar fi trebuit, relatează Daily Mail.Avionul de mici dimensiuni, construit în 1975, călătorea pe ruta Devonport - Insula King şi se afla la a şaptea călătorie în acea zi. Incidentul s-a petrecut pe 8 noiembrie, conform The Australian.