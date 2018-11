Medicii vor răspunde civil pentru acțiunile lor, dacă acestea vor aduce prejudicii pacienților

23:40

Astăzi a fost lansată, în cadrul unui eveniment public, campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, cu sloganul: #Hear Me Too: End Violence against Women and Girls , - „Auziți-mă și pe mine! Opriți violența față de femei și fete”, care are drept scop sensibilizarea și informarea populației cu privire la gravitatea consecințelor violenței asupra femeii, precum și aplicarea mecanismelor disponibile de prevenire şi combatere la nivel comunitar, regional şi naţional. Prezentă la eveniment, secretarul de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu a menționat că violența poate fi prevenită prin mobilizarea societății și prin conștientizarea acestui fenomen grav.