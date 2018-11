Rada examinează introducerea stării de război în Ucraina (LIVE)

15:30

În anul 2018, concursul a întrunit un număr record de ţări participante. Ucraina s-a clasat printre primele zece. Ediţia pentru copii a concursului Eurovision 2018 a fost cîştigată de Roxana Wengel, în vîrstă de 13 ani. Fata a interpretat melodia Anyone I Want To Be. Juriul a apreciat pozitiv performanța tinerei poloneze, totuşi aceasta nu a reuşit să se claseze în top-3. Victoria pentru Wengel a