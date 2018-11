METEO: Cer noros şi precipitaţii sub formă de lapoviţă

Mâine, cerul va fi noros. Pe alocuri vor cădea precipitaţii sub formă de lapoviţă. Izolat ceață şi polei slab. Pe drumuri ghețuș. Vântul va sufla din Nord, moderat.La Briceni şi Soroca vor fi două grade sub zero, iar la Bălţi şi Orhei se aşteaptă minus un grad Celsius. Citește mai departe...

