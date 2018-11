Petru Bogatu: Permiteți-i lui Năstase să aibă două fețe. Una publică pentru popor şi alta discretă pentru Kozlovska, Țopa și alți confidenți

11:45

Fotografia care a circulat intens pe Facebook în weekendul trecut, care suprinde grămezi de mere direct pe pământ, acoperite cu zăpadă la Floreni, raionul Ungheni, este una reală. Primarul comunei Sculeni din care face parte și localitatea Floreni, Vasile Casian, a declarat pentru Ziarul NAȚIONAL că merele pe care le-am văzut sunt din livada care îi aparține lui Anatol Plăcintă. „Este un agent economic privat care își gestionează de sine stătător afacerea. Probabil, prețurile mici și condițiile climaterice nefavorabile au creat această situație”, ne-a spus primarul. La rândul său, Anatol Plăcintă a declarat că din grămada de mere surprinsă în poză „n-a mai rămas nimic”. „Nu s-a întâmplat nimic ieșit din comun. Din grămadă nu a mai rămas nimic, merele au fost duse la fabrica din Orhei”, a afirmat pentru Ziarul NAȚIONAL proprietarul merelor. Potrivit lui Anatol Plăcintă, fabrica de prelucrare oferă câte 70 de bani pentru un kilogram de mere. „Nu-i problema în piață. Anul acesta a fost roadă mare și fizic nu am reușit s-o strângem. Plus că și logistica ne-a dat de gol”, a adăugat agricultorul care gestionează o livadă de mere de 86 de hectare. Anatol Plăcintă ne-a spus că o cantitate de mere a pus-o la frigider și urmează să o exporte în Rusia, Belarus sau România. „Problema e că prețul este instabil de la an la an. Poate să fie trei lei, poate să fie 7 lei. Eu doar nu duc merele cu 12 lei, așa cum se vând în Chișinău. Cineva trebuie să regleze treaba asta. Eu nu am de gând să tai livada, pentru că sunt realist. Mă voi strădui să caut soluții”, a încheiat Anatol Plăcintă.Menționăm că pe rețelele de socializare apar tot mai multe poze cu grămezi de mere lăsate la pământ sub zăpadă. În timp ce fermierii reclamă lipsa pieței de desfacere și prețurile mici oferite pentru producție, autoritățile invocă roada bogată din acest an și promit să caute soluții pentru a rezolva problema.