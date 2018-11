Donatorii partidelor: „Am donat și Dumnezeu cu dânșii”// RISE

15:40

Noua fabrică a companiei Dräxlmaier, deschisă la 15 octombrie, în subzona Cahul din cadrul Zonei Economice Libere Bălți, va genera crearea a circa 1500 locuri de muncă. ,Aceasta este cea de-a patra fabrică deschisă în Republica Moldova de producătorul de cablaje auto Dräxlmaier, proiectul investițional fiind în valoare de peste 20 milioane de euro. Premierul […] The post 1 500 locuri de muncă vor fi create la Cahul appeared first on Moldova.org.