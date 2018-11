Cât de eficiente sunt medicamentele expirate?

12:10

Premierul Paevl Filip a avut sâmbătă, 24 octombrie, o discuție productivă cu bunul său prieten, Volodymyr Groysman, premierul Ucrainei. „Am evaluat proiectele comune și am stabilit ce urmează să facem pentru a pune în aplicare acordurile semnate, inclusiv privind controlul comun la frontieră. Totodată, am convenit să deschidem, în timpul apropiat, podul peste râul Nistru care… Articolul (Video) Pavel Filip, la Kiev: Am avut o discuție productivă cu bunul meu prieten, Volodymyr Groysman apare prima dată în Telegraph Moldova.