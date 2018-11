Astăzi în Moldova și în lume

14:20

Reprezentantul special al președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană Franco Frattini a avut vineri o convorbire telefonică cu șeful negociatorilor transnistreni Vitali Ignatiev, cu care a discutat între altele și despre organizarea unei noi întâlniri în formatul 5+2 până la sfârșitul acestui an. Presa de la Tiraspol scrie că Frattini și Ignatiev au mai vorbit și despre cele două chestiuni rămase nesoluționate din pachetul de înțelegeri dintre Chişinău și Tiraspol convenit la începutul acestui an – problema restabilirii legăturilor telefonice și cea a dosarelor penale intentate de Chişinău unor funcționari din regiunea separatistă pe care Tiraspolul le consideră motivate politic. Guvernul de la Chişinău nu a anunțat nicio convorbire pe care să o fi avut cu Franco Frattini la subiectul organizării unei noi reuniuni în formatul 5+2 în acest an. Agenția rusă Tass a anunțat că la începutul săptămânii viitoare Frattini va avea o întâlnire în Italia cu ministrul rus de externe Serghei lavrov, în cadrul căreia se va discuta și problema transnistreană. La numirea sa în funcție, Franco Frattini a declarat că „mizează pe un rol pozitiv al Rusiei în reglementarea transnistreană și pe o bună cooperare cu Moscova și cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov”, subliniind că acesta este „un bun prieten de-al său”.