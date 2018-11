Ucraina acuză Rusia că a capturat și a tras asupra a trei dintre navele sale în Marea Neagră

13:31

Doi bărbați de 35 ani și respectiv de 43 ani, originari din r-nul Fălești și Basarabeasca, au fost încătușați de polițiștii capitalei, fiind suspectați de comiterea unui furt din locuință în proporții deosebit de mare. Potrivit Poliției capitalei, pe 22 octombrie, dispeceratul sectorului Buiucani a fost alertat de un bărbat de 61 de ani, care […] The post Au furat patru icoane din sec. XVII și o cruce din bronz. Doi bărbați, încătușați de oamenii legii appeared first on Moldova.org.