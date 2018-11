Scorpionii cuceresc noi culmi, fecioarelele muncesc intens, iar balanțele se bucură de viață. Horoscopul săptămânii

07:20

Retragerea cererii de demisie Am solicitat demisia imediat după expirarea concediului anual de odihnă, la 20 iunie anul curent. Cererea am depus-o după cum prevede legea, cu 14 zile calendaristice înainte. Însă după patru zile de la depunerea cererii am fost anunțat să ridic carnetul de muncă în urma demisiei, deși între timp au […]