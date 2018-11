Tinerii se pot informa despre viitoarea carieră de pe telefonul mobil

14:01

Guvernatorul Băncii Naţionale, Sergiu Cioclea, îşi încheie mandatul înainte de termen. Cioclea a anunțat că pleacă din funcție din motive de ordin personal, în cadrul unui brifing de presă. Sergiu Cioclea a anunțat că încetează deținerea funcției de guvernator din […] The post GUVERNATORUL BNM ȘI-A ÎNTRERUPT MANDATUL appeared first on TVN - TELEVIZIUNEA NORDULUI.