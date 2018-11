Jurnaliștii italieni dezmint minciunile celei din R. Moldova despre manifestația cu scandal de la Torino

19:10

„Există, de asemenea, motive de ordin privat pe care nu le voi specifica aici, dar care îmi cer azi toată atenția după o foarte lungă perioadă când întreaga mea viață privată am subordonat-o lucrului și funcției care am ocupat-o. Astfel, vă informez că oficial am depus o cerere de încetare a funcției mele de guvernator, am adresat-o domnului președinte al Parlamentului, începând cu data de 30 noiembrie, conform procedurilor legale”, a declarat Sergiu Cioclea.Înainte de a anunța despre aceasta, guvernatorul BNM a spus că obiectivele care și le-a asumat în preluarea funcției de guvernator le consideră îndeplinite. „Deci, sistemul bancar este acum mai solid, lucru care a fost recunoscut nu numai prin investiții străine fără de precedent, dar și de aprecierile Fondului Monetar, Băncii Mondiale și Comisiei Europene.