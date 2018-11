Eroii neamului românesc, inclusiv făuritorii Marii Uniri, pomeniți pentru prima dată la Catedrala Națională

15:40

Campania ‘’Un milion pentru Unire’’ a fost lansată astăzi, 16 noiembrie la Craiova, municipiul de reședință al județului Dolj de președintele Acțiunii 2012, George Simion, alături de coordonatorul din județ, George Hăidăuțu și Ilie Murărița, Conf. univ.dr în cadrul Universității din Craiova. ”Am venit cu inițiativa colectării semnăturilor pentru a pune în concordanță declarația Parlamentului [&hellip The post VIDEO // Craiovenii, invitați să semneze pentru Unirea Basarabiei cu România. Campania ”Un milion pentru Unire”, lansată oficial în județul Dolj appeared first on InfoPrut.