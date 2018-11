Cum va fi vremea în următoarele zile

18:20

Teatrul Spălătorie revine în acest weekend cu patru spectacole. RECVIEM PENTRU EUROPA este un spectacol de Nora Dorogan, Nicoleta Esinencu, Kira Semionov, Doriana Talmazan, Artiom Zavadovsky. În Recviem pentru Europa, autorii își propun să vadă cum stau lucrurile dintr-o altă perspectivă, acea a oamenilor care muncesc în aceste companii. Dincolo de mândria de a coase pentru […] The post Spectacole despre ieri și azi. „Recviem pentru Europa” revine appeared first on Moldova.org.