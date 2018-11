Ex-deputat din partea Găgăuziei: Ghimpu face o mare greșeală, provocând un conflict armat în sudul Moldovei

15:50

Pe parcursul zilei de 1 decembrie 2018, în contextul marcării Centenarului Marii Uniri, cetățenii Republicii Moldova și ai României vor putea vorbi la telefon fără a achita tarifele de roaming. O declarație comună, în acest sens, a fost semnată astăzi după ședința Guvernelor celor două state. „Este un prim pas simbolic. Ne dorim un spațiu […]