Prețul petrolului a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele 12 luni, de 50 de dolari barilul

Gruparea investigativă Bellingcat și site-ul rusesc The Insider spun că l-au identificat pe al doilea ofițer rus al securității militare (GRU) implicat într-o tentativă de puci în 2015 în Muntenegru. Autoritățile din mica republică post-iugoslavă au acuzat doi agenți GRU de a fi pus la cale puciul eșuat care urma să împiedica Muntenegrul să adere la NATO. Moscova, care s-a opus aderării, neagă acuzațiile referitoare la puci. Muntenegrul a devenit membru NATO în iunie. Bellingcat și The Insider spuneau mai devreme că primul suspect rus se numea Eduard Șișmakov. Acum, cele două surse spun că numele celui de-al doilea suspect este Vladimir Moiseev. El fusese cunoscut procurorilor din Muntenegru sub numele de agent Vladimir Popov.