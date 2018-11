Românii din Ucraina, victime colaterale ale războiului dintre Kiev și Moscova

11:40

Interviu cu cel mai sărac judecător dintre cei care și-au dat recent demisia de la Curtea Supremă de Justiție A lucrat 44 de ani în sistemul judecătoresc din R. Moldova, unde a ocupat cele mai înalte funcții. Chiar dacă magistrații noștri locuiesc ca boierii în palate și conduc automobile de lux, la care simplii muritori nici nu pot visa, cel mai scump lucru pe care l-a obținut el este un apartament în Chișinău. Nu are nici mașină, pentru că nu-i place să șofeze, și circulă cu troleibuzul. Dacă îl întrebi despre condițiile fantastice de trai ale colegilor săi, nu vei scoate din el niciun cuvânt. Ar putea să-ți răspundă cu numai un zâmbet tăcut... Este Dumitru Visterniceanu, judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), fost președinte și membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), unul dintre cei 12 judecători care și-au dat demisia în ultimele două săptămâni din cauza că guvernarea a încercat să micşoreze lefurile magistraților, prin Legea cu privire la sistemul unic de salarizare. Menționăm că, din 2013 și până în prezent, angajații instituțiilor de drept din R. Moldova erau remunerați în baza Legii nr. 328 privind salarizarea judecătorilor și procurorilor. În cadrul acestui interviu, am încercat să aflăm ce se ascunde la mijloc și de ce Visterniceanu a luat această hotărâre cu doar un an înainte de a ieși la pensie.