Ioan Nicoară Potcoavă – domn al Moldovei

21:00

Una din 200 de persoane din Marea Britanie nu are unde trăi, adică o creştere de 4% în mai puţin de un an, în pofida angajamentelor guvernului de a reglementa această problemă, scrie agerpres.ro. Potrivit organizaţiei, vina pentru această creştere o poartă majorarea chiriilor, scăderea alocaţiilor sociale şi scumpirea locuinţelor accesibile, mai ales în oraşe mari cum sînt Londra şi Birmingham. C