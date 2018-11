Vizionează un film și contribuie la o cauză nobilă. Ajută Liceul cu Profil Tehnologic pentru copii cu vedere slabă să aibă materiale interactive în clasă

10:00

Regizorul trioligiei Lord of The Rings și The Hobbit, Peter jackson „aduce culoare” unui documentar din primul Război Mondial. Conflagrația, care s-a încheiat acum 100 de ani, se înscrie în seria de ceremonii „ale păcii” marcate în mai multe țări. Articolul (video) De la bătălii dintre elfi, oameni și orci, la documentare despre primul război mondial. Noul proiect al lui Peter Jackson apare prima dată în #diez.