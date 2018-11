De luni, vor circula două autobuze pe ruta nr.24 care duce spre Colonița

16:10

Săptămâna care a trecut e din alea în care un eveniment sau două le umbrește pe celelalte și devine foarte simplu să alegi primordialul de secundar. Vom ajunge desigur și la ele, dar le vom păstra pentru „plat de résistance” și vom începe cina noastră informațională de vineri (care nu are nicio taină, iar dacă și-o are noi nu avem cum s-o știm acum, chiar dacă toate ies la iveală mai devreme ori mai târziu) cu o „mise en bouche”, ca la casele cele bune, europene.