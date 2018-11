Oamenii străzii din Chișinău vor putea solicita adăpost pe timp de noapte și vor putea beneficia de asistență medicală și mese calde

12:00

De sărbători, să fim mai buni, este mesajul care-l auzim an de an în preajma sărbătorilor de iarnă. Un proiect social își propune ca toți copiii să primească cadouri de Revelion. „Cadoul din cutia de pantofi” își propune al patrulea an consecutiv să aducă bucurie pe chipurile a cât mai mulți copii din Republica Moldova, pe la care Moș Crăciun uită să mai treacă.