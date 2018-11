Un parteneriat curios: MAI şi Mitropolia Chişinăului

19:50

Timp de cinci ani, o sută de şcoli moldovene au învăţat să-şi gestioneze mai eficient şi mai transparent bugetele, ţinând cont, prioritar, de propunerile părinților şi elevilor. 50 de mii de persoane din 27 de raioane au fost implicate în discuțiile bugetelor școlilor în cadrul proiectului „Școala mea”, implementat de Centrul Analitic Expert-Grup în contextul reformei educaționale și al autonomiei mai largi în ceea ce privește administrarea resurselor pe care o au școlile. Pentru a spori transparența gestionării bugetelor, Expert Grup a selectat anual câte 20 de şcoli care au desfășurat audieri publice cu privire la bugetele anuale, dar și prioritățile instituției. La audieri au participat elevi, părinți, profesorii, dar și aleși locali. Pe durata celor cinci ani a proiectului „Şcoala mea” au fost implicate în total o sută de instituţii de învăţământ.Ca rezultat, managerii au devenit mai credibili, părinții au înțeles încotro se duc banii alocați de stat pentru copii lor, iar elevii au reuşit să convingă administrația că au și ei un cuvânt de spus atunci când se decid nevoile prioritare ale şcolii. Propunerile elevilor, fireşte, nu se reduc doar la internet gratis în scoală şi dotarea cu computere. Unele doleanțe depăşesc cu mult posibilităţile bugetare, cum ar fi dorința de a avea săli de sport moderne, piste de alergat sau piscine, a menţionat Gabriela Ojog, partenera proiectului „Şcoala mea”. Cu ajutorul unor proiecte şi fonduri adiţionale s-a reuşit totuşi satisfacerea unor dorințe mai speciale ale elevilor cum ar fi, bunăoară, dotarea vestiarelor cu dulapuri personalizate, aşa cum se practică în şcoli occidentale. Acestea au apărut inclusiv la liceul „Gaudeamus” din capitală, una din primele instituţii care s-a aliniat cerinţelor proiectului „Şcoala mea”. Directoarea liceului, Zinaida Gangan, spune că după o fază oarecum fireasca de ezitare sau neîncredere, toţi elevii şi părinţii au acceptat să se implice activ în gestionarea bugetului instituţiei:„Această colaborare, comunicare ne-a adus astăzi să depunem cerere şi de la 1 ianuarie 2019 să trecem şi noi la autogestiune financiară. Am ajuns să avem de la 400 de copii la 1960 de copii. Nu avem, practic, fluctuații de cadre. Condiţiile ţin de necesităţile elevilor şi cadrelor didactice. Au apărut acele dulăpioare de culoare albă de care beneficiază fiecare elev la înmatriculare. Toate clasele sunt dotate cu laptopuri pentru profesori. Avem table interactive. Suntem restanţieri un pic la capitolul infrastructura în jurul liceului.” Directoarea Liceului Teoretic „Ion Pelivan” din satul Răzeni, raionul Ialoveni, Natalia Răilean, a început să aplice individual instrumentele de responsabilizare din cadrul proiectul, ca mai apoi instituţia să fie selectată în cadrul acestuia:„La început am avut şi replici de genul de ce e nevoie de un consiliu de tip nou. El este foarte necesar fiindcă trei părinţi, un reprezentant al administraţiei publice locale, niciodată, dacă nu vor fi de acord cu un aspect de cheltuieli pe care îl vrea adminsitraţia dar nu este necesar pentru restul, nu o să accepte. Sursele financiare sunt direcţionate în scopuri prioritare care sunt stabilite de comun cu membrii colectivului, cu părinţii şi aprobate la consiliul de administraţie. Sunt soluţionate multe probleme prin transparenţa cheltuielilor fiecare beneficiar are acces la sumele alocate. Administraţia are posibilitate să afle din prima sursă necesităţile tuturor beneficiarilor.”Şi directoarea liceul „Onisifor Ghibu” din Chişinău, Elena Cernei, spune că după ce a participat la acest proiect au fost spulberate suspiciunile părinţilor faţă de modul în care e cheltuit bugetul şcolii.Făcând un scurt bilanţ al proiectului „Şcoala mea”, directorul executiv al Centrului Expert-Grup, Adrian Lupuşor, şi-a exprimat speranţa că exerciţiul de consultare a bugetelor va fi aplicat şi extins în continuare, deoarece un număr impresionant de persoane are experiența participării la monitorizarea bugetară:„Circa 50 de mii de persoane la nivel local din cele 100 de şcoli beneficiare din 27 de raioane au fost implicate în viaţa şcolii, în a discuta bugetele, prioritățile şcolilor. Proiectul a implicat şi a instruit 1416 membri ai consiliilor de administraţie a şcolilor beneficiare, prin urmare proiectul a pilotat cu succes acest concept al consiliilor de administrare pe care iată că îl revedem în Codul educaţiei şi sperăm să fie implimentat în întreaga ţară.”În cadrul proiectului a fost lansat un site cu aceeaşi denumire www.scoalamea.md - o platformă care oferă informații interactive despre bugetele, cheltuielile sau performanța școlară a elevilor din cele 1275 de instituţii de învăţământ din ţară.