Igor Munteanu şi Octavian Ţîcu ar putea candida pe circumscripţii uninominale din partea blocului electoral ACUM

13:50

Premierul României, Viorica Dăncilă, a declarat că şedinţa comună a guvernelor României şi R. Moldova reprezintă o întâlnire deosebit de importantă, mai ales că se desfăşoară în an centenar, an în care România sărbătoreşte o sută de ani de la Marea Unire. Şi în acest an trebuie impulsionate relaţiile bilaterale economice şi comerciale dintre cele două ţări, transmite IPN.