Reacția MAI la acuzațiile Maiei Sandu: „Angajații poliției sunt la datorie peste tot în țară”

09:30

Printre numeroasele complexe din epoca romană târzie, descoperite în urma săpăturilor arheologice preventive din acest an în situl Milești III (satul Milești, r-nul Nisporeni), se numără și o locuință adâncită, dezvelită însă, deocamdată, doar parțial. Complexul are o formă patrulateră, cu o suprafață de peste 12 m.p., fiind prevăzută cu o groapă mare în mijloc și o vatră de formă ovală de mici dimensiuni, amenajată parțial pe un sol umblat, în partea de NV a locuinței. Articolul (video) Un complex de locuire adâncită din sec. IV d.Hr. a fost descoperită în situl Milești. Ce lucruri au fost scoase de sub pământ apare prima dată în #diez.