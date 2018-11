Investitiile globale in InsurTech ating un nou record

10:30

RENOMIA SRBA Insurance Broker aniverseaza, in 2018, 20 ani de la infiintare. "Ne place sa credem ca am construit solid o echipa puternica, coordonata de profesionisti experimentati si asta face serviciile noastre excelente. Impreuna cu unii dintre ei, in anul 1998, am pornit de la zero un business a carui origine se pierdea in negura timpului in tarile occidentale si care in Romania era aproape necunoscut, fara un cadru juridic adecvat. De atunci si pana in prezent am format mai mult de 500 de cariere si am ajuns sa oferim servicii de specialitate unui numar de peste 135.000 clienti, carora le multumim pentru incredere. Unora dintre ei, chiar de 20 ani", a declarat Gheorghe GRAD, Country Manager-ul companiei.