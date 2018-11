Alexandru VAKULOVSKI // VIDEO: Basarabeni la Colocviul “Iustin Panța”

14:00

Relaţiile bilaterale, economice şi comerciale dintre România şi Republica Moldova trebuie impulsionate, a afirmat joi prim-ministrul Viorica Dăncilă, la începutul şedinţei comune a Guvernelor celor două ţări. • "Îmi face o plăcere deosebită să găzduim astăzi, la Bucureşti, o nouă şedinţă comună a Guvernului României şi Republicii Moldova (...) Consider că această întâlnire este deosebit de importantă, mai ales că se desfăşoară în An Centenar, an în care România sărbătoreşte 100 de ani de la Mare...