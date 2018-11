Folosirea veselei de unică folosință va fi interzisă în R.Moldova

12:20

Duminică, în orașul Utqiagvik din nordul statului american Alaska a răsărit soarele pentru ultima oară în următoarele 65 de zile. Orășelul, cunoscut în trecut drept Barrow, cu 4000 de locuitori, a intrat în iarna polară, scrie CNN. „Se întâmplă în fiecare an. Dacă locuiești deasupra Cercului Polar, va exista o zi în care soarele va […]