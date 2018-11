”Putin este de vină!”: Majoritatea rușilor NU MAI CRED în formula ”țar bun, boieri răi”

20:50

Duminica, 11 noiembrie 2018, s-au comemorat la Paris 100 de ani de la sfarsitul celui mai sangeros conflict pe care l-a avut umanitatea: Primul Razboi Mondial. Acest razboi a adus cateva momente cruciale in Istoria Umanitatii: sfarsitul imperiilor europene, aparitia Uniunii Sovietice si intrarea Statelor Unite in liga Marilor Puteri Globale. Dincolo de declaratiile pacifiste si geografia scaunelor ocupate la acest eveniment, liderii lumii doresc sa formalizeze ceea ce stim de ceva vreme: o lupta pentru pentru suprematia mondiala este in curs, NIMIC din ceea consideram a fi pilonii pacii Europei din ultimii 70 ani nu mai este garantat, pericolul izbuncnirii celui de-al Treilea Razboi Mondial este mai mare ca oricand. Aceasta idee are multe argumente, iar grila de decriptare a lor se sprijina pe lectiile istoriei, dedesubturile ciclurilor economice lungi si situatia actuala a Planetei.