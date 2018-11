/DOC/ CSM cere peste două milioane de lei pentru acordarea indemnizațiilor pentru judecătorii care au demisionat

19:10

„Trei supermarketuri diferite, aproape 7 kg și 300 de grame de mere pentru care am achitat 56 de lei. Cel mai puțin am plătit pentru merele de tipul „Golden”, pentru care am scos din buzunar patru lei și 99 de bani pentru un kilogram, iar cel mai scump ne-au costat merele de tip „Granny Smith”, […]