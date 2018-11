Orașul unde soarele nu va mai răsări pînă în ianuarie 2019

02:30

Două premii Oscar acordate în categoria "cel mai bun film", peliculelor "Revolta de pe Bounty/ Mutiny on the Bounty", în 1936, şi "Gentleman's Agreement", în 1947, evaluate la sume cuprinse între 150.000 de dolari şi 300.000 de dolari, vor fi vîndute la licitaţie, potrivit Associated Press.Evenimentul va fi organizat la casa Profiles in History din Los Angeles, pe 11 decembrie, scrie Mediafax.