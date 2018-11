Viorica Dăncilă o desemnează pe Olguța Vasilescu ca ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

21:30

Șefa guvernului britanic, Theresa May, s-a întâlnit azi la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru a încerca să definitiveze acordul privind relația Marii Britanii cu Uniunea Europeană de după Brexit. Întâlnirea are loc înainte de summit-ul liderilor europeni care urmează să examineze acordul, pe 25 noiembrie. May și Juncker au apărut în fața presei, strângându-și mâna, dar nu au făcut declarații. Cu o săptămână în urmă, șefa guvernului britanic s-a înțeles cu Uniunea Europeană asupra proiectului de acord, dar acesta a provocat nemulțumiri în propriul Partid Conservator al lui May, care caută acum să-l modifice pentru a-și împăca aliații. Nemulțumirile sunt legate mai ales de un regim vamal special între provincia britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda gândit pentru a se evita revenirea frontierei terestre între acestea, după Brexit-ul prevăzut să aibă loc pe 29 martie 2019.