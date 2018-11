Ucraina | Cinci ani de la protestele Euromaidan

19:25

Prețul la gazul lichefiat a crescut în medie cu 38 de bani per litru și a ajuns la unele stații PECO la 11 lei 50 de bani per litru, în timp ce alte companii mențin prețul de 11 lei 10 bani per litru. Operatorii de pe piață motivează scumpirea prin cererea înaltă la combustibil în perioada rece a anului, informează MOLDPRES.