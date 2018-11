Conducătorii auto pot achita online taxa pentru folosirea drumurilor

13:30

Potrivit unor surse media din Statele Unite, cunoscutul actor şi star al unor filme, între care ''Naşul: Partea a II-a'', ''Taurul furios'' şi ''Băieţi buni'', s-a despărţit de soţia sa, Grace Hightower. Cuplul s-a căsătorit în 1997 după o întâlnire la un restaurant din Londra şi are doi copii: un fiu, de 20 de ani, şi o fiică de şase ani. De Niro, în vârstă de 75 de ani, şi Hightower, în vârstă de 63 de ani, s-au mai despărţit, actorul depunând actele de divorţ, în 1999. Ulterior s-au împăcat şi au reînnoit jurămintele de cununie, în 2004. Hightower este cea de-a doua soţie a lui De Niro. El a mai fost căsătorit cu actriţa Diahnne Abbott în 1976 cu care are doi copii. Ei au divorţat în 1988. De Niro are de asemenea doi copii cu fosta lui prietenă Toukie Smith.