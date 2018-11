Arheologii au descoperit o frescă ce prezintă relaţia legendară dintre Leda şi Zeus, descoperită în Pompei

15:30

Din fericire, majoritatea cauzelor nu sunt periculoase. Insa, daca umflarea degetelor este asociata cu durere, poate fi vorba despre afectiuni mai grave. Iata care sunt principalele motive pentru care vi se umfla degetele: Excesul de sare Daca ati consumat alimente bogate in sare, inclusiv din cele semipreparate sau ambalate, puteti observa ca vi se umfla degetele. Excesul de sare face organismul sa compenseze, retinand mai multa apa. In mod tipic, umflarea cauzata de sare ar trebui sa dispara in cateva zile daca renuntati complet la aceasta. Daca, insa, acest lucru nu se intampla, este indicat sa mergeti la medic. Deteriorarea articulatiilor Daca pe langa rigiditatea articulatiei şi deformarea ei observati şi umflarea degetelor, mai ales dimineata, poate fi vorba despre osteoartrita. Alte forme de artrita se pot manifesta prin umflarea şi durerea degetelor. Sindromul de tunel carpian Atunci cand intervine compresia nervului median la nivelul incheieturii mainii sau a canalului carpian, vorbim despre sindromul de tunel carpian. Umflarea rezultata este, de obicei, asociata cu durere, senzatie de arsura, furnicaturi sau slabiciune la nivelul mainilor, inclusiv al degetelor. Aceste simptome apar, treptat, de-a lungul timpului, scrie livestrong.com, citat de exquis. Blocajul la nivelul sistemului limfatic Limfedemul este o boala manifestata prin umflarea membrelor, cauzata de drenarea insuficienta a lichidului limfatic. Se pot umfla degetele de la maini şi de la picioare, precum şi bratele sau picioarele. In plus, pielea se poate simti mai groasa sau poate interveni senzatia de piele care strange. Limfedemul a fost asociat cu tratamentele de radiatie sau chirurgia in cazul cancerului de san. Boala Raynaud Aceasta este o tulburare a circulatiei sangvine la nivelul degetelor de la maini şi de la picioare, ducand la ingustarea arterelor. Acest fenomen limiteaza circulatia sangvina şi apare mai frecvent la femei decat la barbati. Daca observati paloarea sau colorarea degetelor sau a mainilor inainte de a se umfla, poate fi semnul bolii Raynaud. Complicatii ale sarcinii Umflarea membrelor este frecvent intalnita in sarcina. Insa, umflarea excesiva a mainilor şi a fetei poate fi un semn al preeclampsiei. Aceasta conditie este caracterizata prin creşterea tensiunii arteriale. Netratata, poate avea consecinte grave asupra mamei şi fatului. Preeclampsia apare mai des in cazul femeilor gravide trecute de 40 de ani, obeze sau care aşteapta gemeni sau tripleti. Zilele foarte calduroase Caldura excesiva produce dilatarea vaselor de sange, ca mecanism (al corpului) de „racorire”. Pe masura ce vasele de sange se dilata, unele fluide pot „invada” tesuturile şi pot cauza umflarea degetelor. Insa, acest tip de umflatura tinde sa dispara pe masura ce va mişcati degetele in timpul activitatilor zilnice. Atentie! Daca aveti doar degetele şi mainile umflate (nu şi picioarele), insotite de durere şi, eventual, slabiciune la prindere/apucare, poate fi vorba despre ceva mai complicat, aşa ca ar fi bine sa consultati medicul.