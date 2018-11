Termenul maxim de aflare în R.Moldova a mașinilor înmatriculate în străinătate: Ce riscă șoferii care încalcă acest termen

16:01

Producerea sforii pentru legatul viței de vie și legumelor îi aduce perspective promițătoare unui tânăr antreprenor din Tiraspol. Datorită tehnologiei inovative utilizate de producător, sfoara este sută la sută ecologică. Mai mult, la sfârșitul sezonului agricol se risipește la o simplă atingere și se descompune în sol, scutind agricultorii de munci suplimentare. Afacerea a fost […]