Prezentatoare de televiziune, găsită moartă în casă de soțul său

13:00

Guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, a anunțat că demisionează din funcție înainte de expirarea mandatului. În cadrul unui briefing de presă, Cioclea a spus că a luat această decizie din motive personale. „Am sentimenul misiunii îndeplinite, dar și cea de a duce la bun sfârșit mandatul care mi-a fost încredințat de către parlamentari. Există, de asemenea, motive de ordin privat pe care nu le voi specifica aici, dar care îmi cer astăzi toată atenția, după o lungă perioadă în care întreaga mea viață privată am subordonat-o lucrului și funcției pe care am ocupat-o. Oficial am depus o cerere de încetare a funcției de guvernator și am înaintat-o președintelui Parlamentului”, a spus Cioclea.Sergiu Cioclea va mai ocupa funcția de guvernator până pe 30 noiembrie.Sergiu Cioclea deține triplă cetățenie: RM, franceză și română. Are peste 17 ani de activitate în sectorul financiar-bancar, diplome de Master și de studii post-universitare laUniversitatea Pantheon-Assas din Paris. Cunoaște limba română, engleza, franceza și rusa.Ultima funcție deținută este cea de membru în Comitetul Executiv al bancii BNP PARIBAS ZAO, Rusia.