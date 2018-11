Republica Moldova va avea o nouă ambasadă în Irlanda

13:40

"Au fost implicate în jur de 41 de autospeciale. Toată noaptea s-a lucrat la curățarea, îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și s-a presurat material antiderapant pentru a preveni crearea poleiului pe asfalt", a spus Adrian Boldurescu, șef "Exdrupo". Și pe şoselele naționale s-a lucrat toată noaptea. Muncitorii din orașul Strășeni au curățat și au împrăștiat peste 190 de tone de material antiderapant pe drumul Chișinău - Bălți. Cum decurg lucrările a mers să verifice chiar ministrul Economiei şi Infrastructurii, Chiril Gaburici. "Am verificat situația pe parcursul zilei. Mereu am fost cu muncitorii la legătură. Acum am decis să vin aici. Acesta a fost un drum din câte se vede foarte încărcat de zăpadă. Au fost și ambuteiaje pe acest drum, dar băieții s-au organizat repede și au elberat drumul", a spus ministrul Economiei, Chiril Gaburici.