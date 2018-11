Ultima oră! Până la sfârșitul anului trebuie să scăpați de aceste bancnote. În caz contrar rămâneți fără bani

18:30

Emisiunea „Made in Moldova” a realizat o parodie politică care-i are ca protagoniști pe liderii binomul PAS cu DA. În acest video, Năstase și Maia Sandu au decis să meargă împreună într-o vizită la psiholog pentru a fi ajutați de specialist să iasă din depresie de pe urma multiplelor insuccese din viața politică. Problema nr.1… Articolul (Video) Parodie Made in Moldova: Năstase și Maia Sandu la psiholog! apare prima dată în Telegraph Moldova.