Străzile din Chișinău, practicabile. Exdrupo a muncit toată noaptea

18:45

Întreg raportul Comisiei de anchetă „Open Dialog” a fost obținut de reporterii Deschide.MD, inclusiv paginile cu parafă secretă. Documentul a fost votat astăzi în plen după trei ore de audieri și dezbateri.Membrii comisiei au stabilit că Fundația „Otwarty Dialog” (Dialog Deschis) și fondatoarea acesteia, Ludmila Kozlowska, ar fi beneficiat de plăți din zone off shore, cu proveniență dubioasă. Fundația ar fi fost finanțată implicit din schema de spălare a banilor „Laundromat”, dar și din frauda bancară produsă în Moldova. Totodată, ar fi oferit finanțări ilegale Partidului Acțiune și Solidaritate, Partidului Politic Platforma Demnitate și Adevăr și liderilor acestora. O parte din raport a fost audiat cu ușile închise.Președintele Comisiei de anchetă, deputatul Igor Vremea, a declarat în plenul Parlamentului că, urmare a studierii, procesării și sistematizării materialelor acumulate, dar și a informațiilor fixate în cadrul audierilor, s-a constatat că fundațiile „Otwarty Dialog”, „Open Dialog Foundation” și „Silk Road Biuro Analiz i Informacji” sunt înregistrate în Polonia de către Ludmila Kozlowska, originară din orașul Sevastopol din Crimeea, care este deținătoare a cetățeniei Ucrainei și a Federației Ruse, și de către soțul acesteia, Bartosz Kramek, cetățean al Poloniei.Potrivit raportului, Fundația „Otwarty Dialog” și Ludmila Kozlowska sunt finanțate din venituri provenite din tranzacții cu întreprinderi militare din Rusia, față de care au fost aplicate sancțiuni internaționale, inclusiv de către UE și SUA. La fel, ar fi beneficiat de finanțări din livrarea de echipamente militare în statele implicate în conflictele regionale, precum și din plăți din zone off shore. Din „Laundromat”-ul din Moldova au fost identificate finanțări de cel puțin 2,5 milioane de euro.„Unii actori ai scenei politice din Republica Moldova s-au lăsat atrași și înregimentați în activitățile diversioniste desfășurate de Ludmila Kozlowska și FOD îndreptate împotriva Republicii Moldova, orchestrate și finanțate de serviciile speciale străine. Nu poate fi confirmată sau infirmată conștientizarea de către aceștia a rolului, locului și adevăratelor scopuri ale FOD și ale Ludmilei Kozlowska, consecințelor pentru Republica Moldova, dar nu pot fi stabilite nici intențiile reale ale acestor actori politici din Moldova”, se spune în raport.Membrii Comisiei recomandă Procuraturii Generale să examineze constatările din raport în contextul clarificării și încadrării juridice a acțiunilor de implicare a FOD, persoanelor afiliate etc. în acțiuni care atentează la securitatea națională a Republicii Moldova, „inclusiv prin prisma infracțiunii de trădare de patrie, spionaj etc., cu tragerea la răspunde conform legii”. Însă, la propunerea deputatului PLDM, Tudor Deliu, ultima parte a recomandării a fost exclusă. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va aduce la cunoștință corpului diplomatic și organizațiilor internaționale, care activează în Republica Moldova, despre prevederile legale care stabilesc restricții imperative de finanțare directă și indirectă a partidelor politice, inclusiv prin intermediul organizațiilor necomerciale. Prezentul raport va fi adus la cunoștință Consiliului Europei, OSCE, Parlamentului UE, Comisiei Europene și altor părți interesate.În luarea sa de cuvânt, deputatul Partidului Liberal, Ion Apostol, a declarat că despre acest raport se poate vorbi doar în termeni critici, însă este un aspect interesant, și anume implicarea în scheme a serviciilor secrete din Rusia, și este bine că, deși mai târziu, totuși unii colegi, chiar și foști comuniști, înțeleg de unde vine pericolul. Potrivit lui, dacă adevărul este spus pe jumătate, acesta nu este adevăr. Trebuie de vorbit și despre finanțarea altor partide, a campaniei președintelui Igor Dodon și a partidului pe care l-a condus, finanțarea Partidului lui Ilan Șor și PDM. Parlamentarul susține că îl miră graba cu care se discut un subiect ca acesta. În opinia sa, faptul că se discută anume azi are legătură cu rezoluția Parlamentului European din 14 noiembrie, este o luare de poziție a guvernării față de criticile PE care vin cu duiumul. Mai mult, potrivit deputatului, prin acest raport se dorește distragerea atenției de la subiectul principal, și anume de la furtul miliardului.Iurie Țap, deputat PLDM, afirmă că prin acest raport se încearcă formarea opiniei Parlamentului European, însă această structură are suficiente instrumente prin care se informează foarte minuțios referitor la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, și nu doar. Potrivit lui, chiar dacă în urma acestui raport nu se vor demonstra cele relatate, pur și simplu este denigrată opoziția înainte de alegeri. Parlamentarul a mai spus că PLDM condamnă o atare abordare, fiind vorba despre o încălcare gravă care duce de fapt la deteriorarea standardelor democrației și statelor de drept.Oleg Reidman, deputatul Partidului Comuniștilor, susține că acest document nu merită prea multă atenție. Potrivit lui, prin acest raport se încearcă să fie soluționate tensiunile cu Uniunea Europeană, or propriile greșeli nu pot fi mascate. Potrivit lui Oleg Reidman, comisia de anchetă nu corespunde scopurilor Parlamentului, nici legii, nici a Constituției în general.Sergiu Sârbu, deputat al Partidului Democrat, a declarat în luarea sa de cuvânt că, atunci când a fost inițiată această anchetă, s-a presupus că se întâmplă ceva urât în țară și existau îngrijorări legate de activitatea acestei fundației în alte țări, inclusiv în Moldova. Audiind raportul, faptele și constatările, se simte îngrozit de cele aflate și toți sunt șocați de grozăveniile puse la cale împotriva Moldovei. În opinia sa, este vorba despre atacuri fără precedent puse la cale din afara țării, atacuri la suveranitate. Acesta a mai spus că aceasta este o lecție dură, poate necesară pentru viitorul democrației. sursa: deschide.md