Calendar istoric - 20 noiembrie

BERBEC Aspectele îţi dau câştig de cauză, poți să ai o zi bună. Atât în domeniul sentimentelor, cât şi în carieră, profesie, meserie, ba şi la bani. Totuşi, nu exagera, că nicio minune nu durează mult! Excepţia zilei de astăzi, adică o problemă grea sau un necaz mic, o poţi rezolva uşor sau duce la bun sfârşit, nu te mai îngrijora degeaba. Rezervă, în zona sau domeniul în care ai decizie, ziua numai activităţilor de rutină. În ceea ce priveşte relaţiile sentimentale astăzi ai nevoie mai mult decât oricând, sigur, în săptămâna aceasta, de sprijinul partenerului(ei). TAUR Trebuie să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, lămureşte detaliile contractuale şi aspectele legale ale posesiunilor comune. Părerea ta conteză. Cel puţin astăzi. Viziunea, filozofia ta de viaţă, conservatoare adesea, doar eşti un semn de pământ, este astăzi apreciată atât la birou, la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, fie acasă. Oamenii au din ce in ce mai multă nevoie de lucruri şi idei concrete, stabile, de repere fixe pe care să se sprijine în haosul acesta care ne înconjoară. GEMENI Poziţia lui Mercur, retrograd în Săgetător, indică să dai atenţie comunicării, mai ales în domeniul sentimental. Azi propriile idei pot să te surprindă, trebuie să le exprimi cu claritate. Rigoarea logică şi tenacitatea de care rareori dai dovadă, totuşi, astăzi, te ajută să convingi. Dinamica procesului pe care îl desfăşori te poate scoate uşor din domeniile în care eşti stăpân. Evită să derapezi, ca să nu fi ridicol. Seara, dă curs comodităţii şi dorintei de confort, relaxeaza-te puţin, pentru că ai o perioada viitoare puţin comoda. RAC Aspectele Lunii îţi întăresc voinţa şi îţi dau idei bune. Pune-ţi lucrurile în ordine, atât bunurile materiale cât şi sentimentele, fă-ţi un plan pragmatic, viitorul dă buzna peste tine! Mănâncă sănătos, mănâncă natural – nu uita de miere, iaurt şi seminţe – cele trei coloane, cei trei stâlpi, ai vieţii sănătoase şi lungi, după cum se spune în Tibet. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. LEU Zi indicată pentru cumpărături sau achiziţii minore. Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat, pe fondul unui Soare, patronul tău, aspectat complex la sfârșitul Scorpionului. Seară culturală. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Stelele spun că variaţiile bruşte de presiune, temperatură şi umiditate sunt duşmanii tăi cei mai mari. După tine însuţi, bineânţeles, care fumezi cam mult şi nu te odihneşti suficient – ba, în ultimul timp te şi enervezi aiurea ... Inima, of, inima... Gata cu imprudenţele! Fii conservator în idei şi reţinut în exprimare. Atenţie la regimul alimentar şi reduu numărul de ţigarete. FECIOARĂ Jupiter, în toane bune, face în aşa fel, încât majoritatea planurilor, în special cele importante, atât la serviciu cât şi in viata personala, să nu se ţină de programul stabilit. Trebuie să fii liniştit şi calm cu toate că stelele şi mai ales Luna te împung ca să-ţi mărească stresul cotidian. Principiile negative trebuie arse, consumate. Sala, sauna, masaje, dar şi ceaiuri liniştitoare (tei şi sunătoare, neapărat plante din România). BALANŢĂ Dispoziţia ta sufletească este dintre cele mai bune. Astăzi fă-ţi o imagine care să corespundă preferinţelor anturajului. Ceea ce este important pentru tine este să placi celor din jur! Este un timp excelent să demonstrezi că banul nu conteză când este vorba să te simţi bine – să te duci la sală, la sauna, să faci masaj cu ulei de cocos, să dansezi la lumina lumânărilor şi să mănânci bine, dar nu mult. SCORPION Astăzi, zi de austeritate, încearcă să nu scoaţi niciun ban din buzunar. Cheltuielile făcute poţi să le treci direct la pagube. Limitează-te la activităţile obişnuite, nu ieşi din rutina ta. Evită băncile. Astăzi, nu lua şi nu da bani cu împrumut. Nu uita de promisiunile facute. Aspecte profitabile, mai ales în domeniul relaţiilor umane. Foloseşte în mod creator o veste sau o informaţie de la prieteni sau din presă, care, pe termen lung, îţi poate aduce oarece profit. SĂGETĂTOR Pe fondul unor aspecte favorabile, a eforturilor trecute, ai o zi bună. O zi plăcută şi optimistă, cu unele veşti bune din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor şi familiei. Afacerile obişnuite, de rutină, sunt avantajate. Ascultă şi ia aminte. Fii precis, concis şi eficient. Evită discuţiile cu anturajul apropiat despre viitor. Nu uita că viitorul şi trecutul sunt categorii filozofice – trăim tot timpul în prezent. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau în anturaj, cu partenerii, sau colegii. Nimic neplăcut, însă, simple opinii! CAPRICORN Nu pune căruţa înaintea boilor, ai răbdare, nu te repezi! O veste primita spre sfârşitul zilei te face să speri, dar aşteaptă confirmarea! Totuşi, stelele spun că s-ar putea să ai noroc! Astăzi continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tale tandre şi semnele tale de consideraţie. VĂRSĂTOR Cine are noroc la bani, nu are noroc la dragoste. Şi invers! Astăzi sinergia planetelor te avantajează în dragoste şi relaţiile sociale, dar este mai puţin favorabilă la bani şi carieră. Rememorează visurile din adolescenţă! Îţi mai aduci aminte? Concesiile trebuie să le faci faţă de tine, chiar faţă de tine, nu faţă de alţii! Uită un pic de convenţiile sociale, de obligaţii şi de vorbe... PEŞTI Eşti în formă, dar trebuie să eviţi excesele, în special alimentare. Ceva se intamplă în anturajul tău. Trebuie neapărat să afli despre ce este vorba: nuntă, botez, divorţ, emigrare! Din nou ţi se cere ajutorul. Toată perioada, toată ziua, stă sub semnul unei schimbări de program, de direcţie, mai mult o schimbare tactică decât o manevră startegică.