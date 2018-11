Un nou pas în dezvoltarea sportului moldovenesc. Federaţia Sportului Universitar și USEFS au semnat acorduri de colaborare cu Fundația Naţională a Sportului

15:10

Regizorul Igor Cobileanski s-a alăturat proiectului "O călătorie de 100 de ani", o cercetare care porneşte de la fabulosul drum parcurs de fotograful german Kurt Hielscher prin România după Primul Război Mondial, informează un comunicat transmis luni AGERPRES. • "Am cunoscut oameni şi am văzut locuri. Posibilitatea de a povesti despre ele şi altora este fabuloasă. Să vadă ce am văzut eu, să audă ce am auzit eu şi, dacă este făcut bine, să simtă, poate, ce am simţit eu", spune Igor Cobileanski, c...