Pedro Sanchez poate decide să dizolve parlamentul şi să convoace noi alegeri anticipate in spania

10:00

"Acest succes are multe semnificaţii pentru orice jucător. Este, desigur, cel mai mare titlu din cariera mea. Aici, joci doar împotriva celor mai buni, iar modul în care am jucat astăzi, în care am câştigat, este pur şi simplu incredibil pentru mine. Este uluitor să câştigi acest titlu învingând pe rând doi jucători precum Roger (Federer) şi Novak (Djokovic), în semifinale şi în finală. Sunt incredibil de fericit şi de mândru", a spus Zverev. Germanul recunoaşte, însă, să mai are încă "multe lucruri de îmbunătăţit" pentru a putea aspira la fotoliul de lider al clasamentului ATP. "Desigur, vor fi mereu adversari de învins la marile turnee, iar eu sper să-i pot învinge. Vreau să fac tot posibilul pentru a progresa, pentru a rivaliza cu ei. Însă mai am încă multe lucruri de îmbunătăţit. Sunt încă foarte tânăr. Sper să pot juca un tenis şi mai bun anul viitor, chiar dacă aceasta a fost un an bun", a adăugat câştigătorul competiţiei londoneze. Alexander Zverev este primul german care câştigă finala circuitului ATP după Boris Becker, la Frankfurt, în 1995, şi cel mai tânăr de la Djokovic, care învingea la aceeaşi vârstă, în 2008, la Shanghai. El a imitat, totodată, performanţa noului său antrenor, Ivan Lendl, el însuşi câştigător al primului titlu din cele cinci adjudecate la Turneul Campionilor când avea doar 21 de ani, în 1982.