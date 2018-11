VIDEO // Un tânăr, pus la pământ în plină stradă după ce și-a lăsat amicul fără Mercedes

18:40

Premierul britanic Theresa May apreciază că următoarea săptămână este ”critică” pentru viitorul Regatului Unit, în perspectiva Brexitului, relatează Reuters, scrie News.ro . ”Aceste următoare şapte zile vor fi critice, ele privesc viitorul ţării noastre”, a declarat duminică Theresa May pentru Sky News. Pe de altă parte, Theresa May nu vede altă alternativă la proiectul acordului Brexitului pe care l-a încheiat miercuri, scrie The Sun. Ea se întoarce săptămâna aceasta la Bruxelles, pentru a disc...