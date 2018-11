Un tânăr a furat un Mercedes, după care l-a accidentat şi abandonat. Ce le-a spus oamenilor legii

15:40

În contextul respingerii la 1 noiembrie 2018 de către Parlamentul de la Chișinău a denumirii corecte a limbii de stat a Republicii Moldova, Academia Română și-a reafirmat poziția sa, susținută încă de la înființarea instituției în urmă cu 152 de ani, anume că limba vorbită de români – dincolo de numele lor regionale firești de […] The post Academia Română despre limba română: Suntem convinși că adevărul filologic și istoric va birui și în R Moldova appeared first on Moldova.org.